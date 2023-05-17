Video Yaşam İzmir'de bıçaklanarak hayatını kaybeden gencin cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video
İzmir'de bıçaklanarak hayatını kaybeden gencin cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

İzmir'de bıçaklanarak hayatını kaybeden gencin cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

17.05.2023 | 15:52

İzmir'in Buca ilçesinde 8 yerinden bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden çocuğun cinayet şüphelileri, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, öldürdükleri kişiyle daha önceden aralarında alacak verecek meselesinden husumet olduğu ve daha önce de kavga ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

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Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında İnkılap Mahallesi'nde bulunan Buca Şirinyer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine 17 yaşındaki İbrahim Akgül, vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Akgül, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akgül'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili M.A. (18) ve A.E. (18) polis ekiplerince gözaltına alındı.

İNTİKAM DETAYI
Öte yandan şüphelilerin emniyetteki ilk ifadesinde, İbrahim Akgül ile aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklı bir husumet olduğu, daha önce kavga ettikleri ve parkta karşılaşınca yine birbirlerine saldırdıklarını söyledikleri öğrenildi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan M.A. ve A.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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