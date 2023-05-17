İzmir'de bıçaklanarak hayatını kaybeden gencin cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video
İzmir'in Buca ilçesinde 8 yerinden bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden çocuğun cinayet şüphelileri, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, öldürdükleri kişiyle daha önceden aralarında alacak verecek meselesinden husumet olduğu ve daha önce de kavga ettiklerini söyledikleri öğrenildi.
İNTİKAM DETAYI
Öte yandan şüphelilerin emniyetteki ilk ifadesinde, İbrahim Akgül ile aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklı bir husumet olduğu, daha önce kavga ettikleri ve parkta karşılaşınca yine birbirlerine saldırdıklarını söyledikleri öğrenildi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan M.A. ve A.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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