İzmir'de 'Gençlik aşısı' nedeniyle hastanelik olduğunu iddia eden kadın: Amacım sadece yüzümü nemlendirmekti | Video

İzmir'de sosyal medyadan iletişim kurduğu bir güzellik merkezinde, yüzünü nemlendirmek isterken uygulanan 'gençlik aşısı' nedeniyle hastanelik olduğunu ileri süren 24 yaşındaki Seline Ferah Çalışkan, hastanedeki tedavisinin ardından avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yüzünde yaralar oluşan Çalışkan, "Amacım gençleşmek değil sadece yüzümü nemlendirmekti" dedi.