İzmir'de iki kişiyi öldüren 3 kişiyi de yaralayan caninin görüntüleri ortaya çıktı | Video
İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçesinde meydana gelen gaz ve tabancayla vurma eylemlerinde iki kişiyi öldüren 3 kişiye de yaralayan caninin tüm görüntüleri ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Bülent Şenngün'ün Torbalı ve Karabağlar ilçesinde işlediği suç eylemlerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şengün'ün öldürdüğü yaraladığı ve gasp ettiği kişilerle birlikte yer aldığı anlar da yer aldı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Bülent Şengün'ün ifadesinde, cezaevindeyken uyuşturucuya bulaştığı, para bulmak için çalıştığı işlerde başarılı olamamasının ardından uyuşturucu parası için gasp ve cinayet suçlarını işlediğini söylediği öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DAHA ÖNCE DE CİNAYETTEN HÜKÜM GİYMİŞ
Ayrıca Bülent Şengün'ün 2004 yılında cinayet işlediği, zanlının arkadaşı İ.D. ile birlikte Torbalı'nın tanınmış simalarından Salih Şahin'i parası için öldürdüğü ve bu suçtan ömür boyu hapse mahkum edildiği ortaya çıktı.
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