İzmir'de otomobil beton bariyerlere çarpıp yandı; 1 ölü, biri ağır, 3 yaralı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
İzmir'de otomobil beton bariyerlere çarpıp yandı; 1 ölü, biri ağır, 3 yaralı 27.09.2021 | 08:29
02:38
Ardahan'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve sürüler kurtarıldı 27.09.2021 | 08:29
05:15
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var | Video 27.09.2021 | 09:09
00:42
İzmir'de yarış yapan otomobil yol kenarındaki taksi sürücüsüne çarptı 27.09.2021 | 08:29
04:50
04:02
03:34
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı | Video 27.09.2021 | 08:54
01:37
Kop Dağında renk cümbüşü | Video 27.09.2021 | 08:53
03:20
Domuzları elleriyle beslediler | Video 27.09.2021 | 00:07
02:08
Havuza düşen yaban domuzları kurtarıldı | Video 26.09.2021 | 17:06
00:51
Görüntülediği domuza, "Birader ne var ne yok" diye seslendi | Video 26.09.2021 | 17:01
04:45
05:44
Kağıthane’de bekçi tarafından öldürülen kadının yakınları konuştu | Video 26.09.2021 | 15:58
02:16
05:30
Prof. Dr. Akova "Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır" | Video 26.09.2021 | 15:04
09:40
Emniyetten dev "Benjamin" operasyonu | Video 26.09.2021 | 14:49
01:27
Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video 26.09.2021 | 14:34
01:55
00:58
Telefonunu aldığı iş arkadaşının adına saniyeler içinde kredi çekti | Video 26.09.2021 | 14:34
01:10
TEM'de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü | Video 26.09.2021 | 12:45
İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kaza sonrası otomobilde yangın çıkarken, 1 kişi hayatını kaybetti, 1?i ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Kemalpaşa Caddesi ile Hacılarkırı Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Emre A. idaresindeki 45 HB 7704 plakalı otomobil, caddede seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kaza sonrası, otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Meydana gelen kaza sonucunda demir yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Emre A., yolcu konumunda bulunan Yasin A. ve Erkan A. 110 AKS ekiplerinin yaptığı müdahale ile çıkartıldı. Öte yandan, otomobilde yolcu konumunda bulunan Can Azad Yıldız?ın (24) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan Emre Aslan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi?ne, Erkan A. ve Yasin A. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Emre A.?nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Can Azad Yıldız?ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.