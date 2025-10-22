İzmir'de tüp patlaması! Ev yıkıldı, 1'i ağır 2 yaralı | Video
22.10.2025 | 14:20
İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen tüp patlamasında tek katlı bir ev yıkıldı. Patlamanın etkisiyle 1’i ağır 2 kişi ağır yaralandı.
"DURUMU İYİYMİŞ"
Patlamanın ardında olay yerine gelen Mustafa Demir'in oğlu Umut Demir, olaydan komşularının kendisini aramasıyla haberdar olduğunu belirterek, "Patlama sesi duymuşlar, bunun üzerine bizi aradılar. Ben iş yerinden çıktım, buraya geldim. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Şu anda yetkilileri bekliyorum; oraya gidip inceleme yapacaklar, sonra da buradan ayrılacaklar. Babam yaralıymış. Sanırım ufak tefek yanıkları varmış. Hastaneye kaldırıldı, şu anda yoğun bakımda. Tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz ama babam muhtemelen olay anında birinci katta bulunuyormuş. Belki de önceden tüpü açık bıraktı. Sonra gelip çay demlemek istemiş olabilir, tüp de bu sırada patlamış olabilir. Ancak kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ama içeride bir gaz sıkışması olduğu söylendi. İçeride gaz kokusu da var. Muhtemelen tüp açık unutuldu. Zaten yaşlı bir adam. Bekliyoruz, şimdilik babamdan iyi haber aldık, durumu iyiymiş. Buradaki işlerimizi bitirdikten sonra hastaneye gideceğiz" dedi.
MUHTAR: "ÇAY YAPARKEN TÜP PATLAMIŞ"
Patlama esnasında bölgeye yakın olduğunu ifade eden Doğançay Mahallesi muhtarı Arzu Nisa, "Yoldayken, üç tekerli motorum aniden patlamanın şiddetiyle sarsıldı. 'Ne oldu' dememe kalmadan, bir evden duman çıkmaya başladı. Hemen buraya geldim. O sırada Mustafa Amca'yı dışarı çıkarıyorlardı. Ortalık yoğun dumanla kaplıydı, her yer çok kötü durumdaydı. Burası tam anlamıyla berbat haldeydi. Duman çıkmaya devam ediyordu. Hemen 112'yi aradım. Mustafa Amca yerde yatıyordu. Bilinci açıktı ama durumu oldukça kötüydü. Kanlar içindeydi ve vücudunda ciddi yanıklar vardı. Sonrasında polis ve itfaiye olay yerine ulaştı. Anladığımız kadarıyla çay yaparken tüp patlamış. Çay koymuş kendine ama gaz sıkışması olmuş ve bu da patlamaya neden olmuş" diye ekledi.
