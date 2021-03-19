Jenaratör hırsızları yakalandı | Video

Bir GSM şirketine ait baz istasyonundan jeneratör çalınması ile ilgili soruştuma çalışma başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kocaeli Gebze İlçesinde 28 Şubat günü meydana gelen olayda, bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan jenaratör çalınması ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suç Araştırma Timleri (JASAT), bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucu kamera görüntüleri netleştirilerek olaya karışan aracın marka, model ve plakası tespit edildi. Görüntülerde iki şüphelinin bahse konu jeneratörü kucaklayarak araçlarına yükledikleri görüldü Olayla ilgili tespit edilen şüpheliler O.G. ve Y.G, 16 Mart tarihinde İzmit Tavşantepe Mahallesinde yakalandı. Şüpheliler ile birlikte ele geçirilen jeneratörde şirkete teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.