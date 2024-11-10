Kadıköy’de İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı | Video
Kadıköy’de İETT otobüsü durağa yanaştığı esnada sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu bariyerlere çarptı. Otobüsün içerisine yaklaşık 10 metre giren bariyer kesilerek çıkarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
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