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Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde iddianame hazırlandı | Video

Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde iddianame hazırlandı | Video

15.03.2023 | 13:27

Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı (64) muayenehanesinde 21 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli Ziya Ersoy hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli Ziya Ersoy savunmasında, Şeyma Biran'ın kendisine, 'Sen daha önce köpek olarak dünyaya gelmişsin. Erkek değil, kadın olarak gelmişsin' dediğini söyledi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ziya Ersoy'un Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'nde bulunan muayenehaneye saat 13.30-14.00 sıralarında geldiği, burada bir süre kaldıktan sonra, çıktığı anlatıldı. Ziya Ersoy'un muayenehaneden ayrıldıktan sonra, Kadıköy'de av malzemesi satan bir dükkandan kredi kartıyla bıçak aldığı, saat 16.00 sıralarında muayenehaneye geri döndüğü kaydedildi. Ziya Ersoy'un burada Şeyma Biran'ı 21 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddianamede yer aldı.

Şeyma Biran'ı öldüren şüphelinin bıçağı lavaboda yıkadıktan sonra, çantaya koyarak olay yerinden uzaklaştığı, arkadaşı olan Abdullah Artut ile Caddebostan sahilinde buluştuğu anlatılan iddianamede, Ersoy'un yanında getirdiği suç delillerini verdiği belirtildi. Abdullah Artut'un ise şüpheliden aldığı delileri çöpe attığı anlatılan iddianamede, Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda diş hekimi Şeyma Biran'ın vücudundaki 21 bıçak yarasından 8'inin öldürücü nitelikte olduğu bildirildi.

"SENİN ÇOK GÜÇLÜ BİR RUHUN VAR"
Şüpheli Ziya Ersoy savunmasında, cinayeti işlediğini kabul etti ancak, diş hekimi Şeyma Biran'ın kendisine, 'Senin çok güçlü bir ruhun var. Cosmosdan çok fazla çekmen lazım ama çekemiyorsun. Çakraların kapalı. Yan odada taşlarım var. Ben oradan 5 dakika güç alıp geleceğim. Diğer doktorumuz reenkarnasyon uzmanı. Daha önce kendi yaşamını, ölümünü, cenazesini ve doğumunu başka ruhta 3 kez görmüş. Sana da ücretsiz yaptırabiliriz' dediği, sonra tekrar yanına gelerek, 'Sen daha önce köpek olarak dünyaya gelmişsin. Erkek değil, kadın olarak gelmişsin. Arif Bey gelince detaylı olarak bakar ama benim gördüklerim bunlar' dediğini söyledi. Ersoy, terini silmek için havlu alırken altındaki bıçağa gözünün iliştiğini, bir an gözlerinin karardığını ve kendinden geçtiğini, kendine geldiğinde diş hekimi Şeyma Biran'ın yerde yattığını ifade etti. Yapılan soruşturmada şüphelinin savunmasının suçtan kaçmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Ziya Ersoy'un muayenehaneye yağma yapmak amacıyla gittiği, burada Şeyma Biran'ı öldürdükten sonra çantasını alarak uzaklaşmasının 'Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' ve 'Nitelikli yağma' suçlarının işlendiği değerlendirilmesi yapıldı.

İddianamede şüpheli Ziya Ersoy hakkında 'Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli yağma' suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer şüpheli Abdullah Artut hakkında ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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