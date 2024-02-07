Kadın hırsızlık çetesi "Gaco" çökertildi: 8 tutuklama | Video
Mersin polisi kadın hırsızlık çetesi olarak "Gaco" ismiyle bilinen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 10'u kadın 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslere girip çıkarken güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. 8 şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan 10'u kadın 12 şüpheliden kilitli kapıları açmada kullandıkları tornavidalar ve kilitli olmayan kapıları açmada kullandıkları plastik aparatlar ele geçirildi. Polis yeni hırsızlık olaylarını engellerken daha önce işlenen ve teşebbüste kalan 6 hırsızlık olayını da aydınlattı. Şüphelilerin evlere girip çıkma anlarına dair güvenlik kameraları da ortaya çıktı.
Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 12 şüpheliden 1'i erkek 7'si kadın 8 şahıs tutuklandı.
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