Kadın hırsızlık çetesi "Gaco" çökertildi: 8 tutuklama | Video 07.02.2024 | 11:35 Mersin polisi kadın hırsızlık çetesi olarak "Gaco" ismiyle bilinen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 10'u kadın 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslere girip çıkarken güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. 8 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri farklı illerden hırsızlık amaçlı Mersin'e gelen '' Gaco'' diye tabir edilen kadın hırsızlık çetesiyle ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelilerin bulunduğu araç belirlendi. Araca operasyona düzenleyen polis kaçmaya çalışan 2'si erkek 5 şüpheliyi yakaladı. Grubun diğer kadınlarından 3'ü Akdeniz ilçesinde 4'ü ise Toroslar ilçesinde hırsızlık amacıyla evlere girmek üzereyken yakalandı.Gözaltına alınan 10'u kadın 12 şüpheliden kilitli kapıları açmada kullandıkları tornavidalar ve kilitli olmayan kapıları açmada kullandıkları plastik aparatlar ele geçirildi. Polis yeni hırsızlık olaylarını engellerken daha önce işlenen ve teşebbüste kalan 6 hırsızlık olayını da aydınlattı. Şüphelilerin evlere girip çıkma anlarına dair güvenlik kameraları da ortaya çıktı.Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 12 şüpheliden 1'i erkek 7'si kadın 8 şahıs tutuklandı.