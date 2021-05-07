Video Yaşam Kadir Gecesi nedir? Tüm günahlar affedilir mi? Kadir Gecesi nasıl bir gecedir? Nihat Hatipoğlu: "Hiçbir büyücünün gücü.."

Kadir Gecesi nedir? Tüm günahlar affedilir mi? Kadir Gecesi nasıl bir gecedir? Nihat Hatipoğlu: "Hiçbir büyücünün gücü.."

Kadir Gecesi nedir? Tüm günahlar affedilir mi? Kadir Gecesi nasıl bir gecedir? Nihat Hatipoğlu:
07.05.2021 | 12:42

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Kadir Gecesi nasıl bir gecedir? Kadir gecesi neler yaşandı? Naısl tevbe edilmelidir? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan Ayı'nda Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi'nin anlam, önemini izleyicileri ile paylaştı...

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