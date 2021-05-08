Kadir Gecesi mesajları (8 Mayıs 2021 Cumartesi) Kadir Gecesi en anlamlı sözler ve özel duaları | Video

En anlamlı en güzel Kadir Gecesi mesajları! (8 Mayıs 2021 Cumartesi) Ramazman Ayı'nın en önemli gecesi Kadir Gecesi'nin anlamını anlatan mesajlar en güzel sözler... Bugün 8 Mayıs 2021 Cumartesi Kadir Gecesi! İşte "Ramazan ayının son 10 gününde arayınız" diye buyurulan ve "Bin aydan hayırlıdır" şeklinde müjdelenen Kadir Gecesi en anlamlı mesajları ve özel duaları...