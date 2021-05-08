Kadir Gecesi mesajları (8 Mayıs 2021 Cumartesi) Kadir Gecesi en anlamlı sözler ve özel duaları | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
07:34
01:48
00:52
00:32
00:32
01:59
02:35
2. kez dolandırıcıların tuzağına düşüyordu, polis son anda yetişti | Video 07.05.2021 | 17:00
17:37
01:55
Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı | Video 07.05.2021 | 16:27
05:07
04:22
558 yıllık camide bir yılın ardından ilk Cuma kılındı | Video 07.05.2021 | 15:33
01:19
7 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız Samsun'da bulundu | Video 07.05.2021 | 15:33
01:53
03:54
00:24
00:57
Avcılar’da kafeden adeta cephane çıktı | Video 07.05.2021 | 14:40
00:23
01:34
En anlamlı en güzel Kadir Gecesi mesajları! (8 Mayıs 2021 Cumartesi) Ramazman Ayı'nın en önemli gecesi Kadir Gecesi'nin anlamını anlatan mesajlar en güzel sözler... Bugün 8 Mayıs 2021 Cumartesi Kadir Gecesi! İşte "Ramazan ayının son 10 gününde arayınız" diye buyurulan ve "Bin aydan hayırlıdır" şeklinde müjdelenen Kadir Gecesi en anlamlı mesajları ve özel duaları...