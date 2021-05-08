Peygamberimiz Kadir Gecesi ne yapardı, nasıl ibadet ederdi? Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua!

Prof. Dr. Hatipoğlu, Kadir Gecesi'nde okunacak dua ve zikirleri paylaştı! Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nde nasıl namaz kılınır, nasıl dua edilir? Peygamber Efendimizin Hz. Aişe'ye öğrettiği Kadir Gecesi duası ve Türkçe okunuşu...