Peygamberimiz Kadir Gecesi ne yapardı, nasıl ibadet ederdi? Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua!
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Prof. Dr. Hatipoğlu, Kadir Gecesi'nde okunacak dua ve zikirleri paylaştı! Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nde nasıl namaz kılınır, nasıl dua edilir? Peygamber Efendimizin Hz. Aişe'ye öğrettiği Kadir Gecesi duası ve Türkçe okunuşu...