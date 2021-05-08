Kadir Suresi dinle! Kadir Suresi 'nin Arapça (tecvidli) okunuşu ve Türkçe anlamı! | Video
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Kadir Suresi Arapça tecvidli okunuşu dinle! Kadir Suresi Türkçe anlamı oku. Kadir Suresi, Kur'an- Kerim'in 97. suresidir ve 5 ayetten oluşur. İşte Pek çok fazilet olan Kadir Suresi Arapça tecvidli okunuşu ve Türkçe meali...
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