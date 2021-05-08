Kadir Gecesi nasıl ibadet etmeliyiz, neler yapmalıyız? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar!
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Kadir Gecesi'nde okunacak dua ve zikirleri Prof. Dr. Hatipoğlu tarafından paylaşıldı! Ramazan ayının son on gününde arayınız denilen ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nde nasıl namaz kılınır, nasıl dua edilir? İşte Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi için Hz. Aişe'ye öğrettiği duası ve Türkçe okunuşu...