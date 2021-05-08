Video Yaşam Kadir gecesi tebrik mesajları! En güzel Kadir gecesi mesajları... (8 Mayıs 2021 Cumartesi)

Kadir gecesi tebrik mesajları! En güzel Kadir gecesi mesajları... (8 Mayıs 2021 Cumartesi)

Kadir gecesi tebrik mesajları! En güzel Kadir gecesi mesajları... (8 Mayıs 2021 Cumartesi)
08.05.2021 | 10:43

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Kadir gecesi tebrik mesajları! En güzel Kadir gecesi mesajları... 8 Mayıs 2021 Cumartesi 01:48
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Bu gece Kadir Gecesi! (8 Mayıs 2021 Cumartesi) Ramazan ayının en önemli gecesi Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini de anlatan en güzel kısa, uzun, kandil kutlama mesajları...

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