Kadir gecesi tebrik mesajları! En güzel Kadir gecesi mesajları... (8 Mayıs 2021 Cumartesi)
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558 yıllık camide bir yılın ardından ilk Cuma kılındı | Video 07.05.2021 | 15:33
Bu gece Kadir Gecesi! (8 Mayıs 2021 Cumartesi) Ramazan ayının en önemli gecesi Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini de anlatan en güzel kısa, uzun, kandil kutlama mesajları...