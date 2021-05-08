Video Yaşam KADİR SURESİ OKUNUŞU - Kadir (Kadr) Suresi Arapça Türkçe Oku, Dinle, Meali, Tefsiri ve Faziletleri

KADİR SURESİ OKUNUŞU - Kadir (Kadr) Suresi Arapça Türkçe Oku, Dinle, Meali, Tefsiri ve Faziletleri

KADİR SURESİ OKUNUŞU - Kadir (Kadr) Suresi Arapça Türkçe Oku, Dinle, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
08.05.2021 | 09:30

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KADİR SURESİ okunuşu dinle! Kadir Suresi Arapça tecvidli dinle ve Türkçe anlamı oku. Kur'an- Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi, 5 ayetten oluşur ve pek çok fazileti vardır. İşte Kadir Suresi (Kadr) Arapça tecvidli okunuşu ve Türkçe meali...

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