KADİR SURESİ OKUNUŞU - Kadir (Kadr) Suresi Arapça Türkçe Oku, Dinle, Meali, Tefsiri ve Faziletleri

KADİR SURESİ okunuşu dinle! Kadir Suresi Arapça tecvidli dinle ve Türkçe anlamı oku. Kur'an- Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi, 5 ayetten oluşur ve pek çok fazileti vardır. İşte Kadir Suresi (Kadr) Arapça tecvidli okunuşu ve Türkçe meali...