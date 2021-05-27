Kafası bidona sıkıştı ama şanslıydı! Yol kenarında fark edildi, öğretmenler tarafından kurtarıldı | Video
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Yol kenarında kafası bidona sıkışan köpeği fark eden Mardin Kızıltepe Kovanlı Samsung ilköğretim okulu müdürü Sadettin Cevheroğlu ve arkadaşları, zor durumda olan ve bir hayli korkmuş köpeğe duyarsız kalmayarak kafasının sıkıştığı bidondan kurtardılar. O anları ise kayıt ederek sosyal medyada “Merhamet bir gün karşılık bulacaksa o iyilik olmalı… Bugün yine bir insani vazifemizi yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz.” açıklamasıyla paylaştı.