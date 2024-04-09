Video Yaşam Kağıthane'de korkutan iş yeri yangını: Alevlere teslim oldu | Video
Kağıthane'de korkutan iş yeri yangını: Alevlere teslim oldu | Video

Kağıthane'de korkutan iş yeri yangını: Alevlere teslim oldu | Video

09.04.2024 | 11:23

Kağıthane'de bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın paniğe neden olurken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan iş yerini söndürdü. Yangınında ölen ya da yaralanan olmadığı işyerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.
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