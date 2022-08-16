Kağıthane’de yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Kağıthane’de yolda yürüdüğü esnada kendilerine “Ne bakıyorsunuz” diyen adamla tartışan gençlerin kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Gençlerle kavga eden adamın silahını çekerek ateş açtığı ancak tutukluk yapması sonucu gençlerin silahı elinden aldığı tespit edildi. Şahsın kaçmasının ardından yolda bıraktığı araca ise gençler tarafından taşla zarar verildiği belirlendi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 3 şahsı kıskıvrak yakalayıp, silaha ise el konuldu.
TARTIŞTIĞI GENÇLERE SİLAHLA ATEŞ AÇTI
Bunun üzerine çıkan kavgada Hakan K. silahla gençlere ateş açmaya başladı. Şans eseri yara almadan kurtulan gençler, silahının tutukluk yapması üzerine Hakan K.'ya saldırıp tabancayı elinden aldı. Çıkan arbedede gençlerin elinden kurtulan Hakan K. aracını yol ortasında bırakıp olay yerinden kaçtı. Olayın ardından iki genç, Hakan K.'nın yol ortasında kalan aracına saldırmaya başladı. Taşlarla aracın camına vurup tuzla buz eden gençler ardından üstüne çıkıp kullanılamaz hale getirdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
KAĞITHANE ASAYİŞ VE CİNAYET BÜRO POLİSİ KISA SÜREDE YAKALADI
Yolun trafiğe kapandığı olay sonrasında vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği polisleri, araca zarar veren şahıslardan Onur K. ve Hamza E.'nin bir otelde kaldıklarını tespit etti. Devam eden çalışmalarda Onur K. ve Hamza E. polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Ayrıca gençlerle tartışıp ateş açan Hakan K. da birlikte yakalandı.
ARABAYA ZARAR VERENLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şahıslardan Onur K. ve Hamza E.'ye ifadesinin alınmasının ardından "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından, Hakan K.'ye ise "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemlerin ardından Onur K. ve Hamza E. adliyeye sevk edilirken, Hakan K. ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.