Video Yaşam Kahramanmaraş’ta silahlı kavga kamerada: 4 yaralı | Video
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga kamerada: 4 yaralı | Video

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga kamerada: 4 yaralı | Video

07.01.2025 | 08:42

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde bir iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın iş yeri ile ilgisinin bulunmadığı ve şahısların iş yerine sığındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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