Video Yaşam Kamışlı’da hareketli dakikalar: Peş peşe patlamalar | Video
Kamışlı’da hareketli dakikalar: Peş peşe patlamalar | Video

Kamışlı’da hareketli dakikalar: Peş peşe patlamalar | Video

25.12.2023 | 13:31

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Kamışlı’da peş peşe patlamalar meydana geldi.

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Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır olan Suriye'nin Kamışlı kentinde yaşanan patlamalar Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Patlamaların PKK/YPG kontrolündeki bölgelerde yaşandığı gözlemlenirken, patlama sesinden sonra yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinden görüldü.
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