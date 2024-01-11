Video Yaşam Kamyon, ana yola çıkmak isteyen araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Kamyon, ana yola çıkmak isteyen araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Kamyon, ana yola çıkmak isteyen araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

11.01.2024 | 16:46

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon, anayola çıkmak isteyen hafif ticari araca çarptı. Takla atarak ters dönen aracın sürücüsü 38 yaşındaki Bahattin Pirecioğlu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu Bakacakkadı mevkisinde meydana geldi. Atakan T. (24) idaresindeki 67 ADC 582 plakalı kamyon ile Örmeci köyü mevkisindeki yol ayrımına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, bu sırada anayola çıkmak isteyen Bahattin Pirecioğlu (38) idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun önünde sürüklenen araç, bir süre sonra takla atarak ters döndü.

Kamyon ise çarpışmanın şiddetiyle bariyerleri kırarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Bahattin Pirecioğlu sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Elif Y. (26) ile kamyon sürücüsü Atakan T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma ise AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücüsü Bahattin Pirecioğlu'nun cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracıyla olay yerinden alınarak Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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