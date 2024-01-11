Kamyon, ana yola çıkmak isteyen araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon, anayola çıkmak isteyen hafif ticari araca çarptı. Takla atarak ters dönen aracın sürücüsü 38 yaşındaki Bahattin Pirecioğlu hayatını kaybetti.
Kamyon ise çarpışmanın şiddetiyle bariyerleri kırarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Bahattin Pirecioğlu sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Elif Y. (26) ile kamyon sürücüsü Atakan T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma ise AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücüsü Bahattin Pirecioğlu'nun cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracıyla olay yerinden alınarak Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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