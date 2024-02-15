Kamyona çarpan otobüs alev topuna döndü: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı | Video 15.02.2024 | 11:34 Çorum'da kamyona çarpan otobüs alev alev yandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çorum-Merzifon karayolu 36. istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Samsun'a ulaşmak üzere hareket eden Süleyman Ç. idaresindeki yolcu otobüsü ile Muharrem İ. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs alevlere teslim oldu. İlk belirlemelere göre, kazada otobüsteki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.