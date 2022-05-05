Kanlı pusuda öldürülen marangoz son yolculuğuna uğurlandı | Video

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Adana’nın Kozan ilçesinde evinin önünde pusuya düşürülerek uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden marangoz son yolculuğuna uğurlandı.
Zafer Çamur ise kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Savcılığı cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Cinayetin henüz neden işlendiği belirlenemezken hayatını kaybeden Zafer Çamur için Kozan Asri Mezarlığında tören düzenlendi.
Baba Fevzi Çamur ayakta durmakta güçlük çekerken oğlunun tabutuna sarıldı helallik istedi göz yaşlarına boğuldu. Baba Fevzi Çamur'u diğer evlatları sakinleştirmeye çalıştı. Zafer Çamur'un trafik suçu nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi de izinli olarak cenaze merasimine katıldı.
Aile, cemaatten helallik isteyerek esnaf olmasından dolayı alacağı ve vereceği varsa kendilerine söylemesini istedi. Kılınan cenaze namazının ardından Zafer Çamur okunan dualarla son yolculuğuna uğurlandı.