Kanlı pusuda öldürülen marangoz son yolculuğuna uğurlandı | Video

Adana’nın Kozan ilçesinde evinin önünde pusuya düşürülerek uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden marangoz son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, olay, dün gece saat 23.00 sularında Şevkiye Mahallesi, Valide Sokak üzerinde meydana geldi. Ramazan Bayramının son günü eşiyle birlikte aile ziyaretinden evine dönen Zafer Çamur, zeytin ağacına vurulduğunu duyunca dışarı çıktı. Bu sırada şapkayı, pandemi maskeli bir kişi, çuvaldan çıkardığı av tüfeği ile Zafer Çamur'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Zafer Çamur, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.Zafer Çamur ise kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Cumhuriyet Savcılığı cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Cinayetin henüz neden işlendiği belirlenemezken hayatını kaybeden Zafer Çamur için Kozan Asri Mezarlığında tören düzenlendi.Baba Fevzi Çamur ayakta durmakta güçlük çekerken oğlunun tabutuna sarıldı helallik istedi göz yaşlarına boğuldu. Baba Fevzi Çamur'u diğer evlatları sakinleştirmeye çalıştı. Zafer Çamur'un trafik suçu nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi de izinli olarak cenaze merasimine katıldı.Aile, cemaatten helallik isteyerek esnaf olmasından dolayı alacağı ve vereceği varsa kendilerine söylemesini istedi. Kılınan cenaze namazının ardından Zafer Çamur okunan dualarla son yolculuğuna uğurlandı.