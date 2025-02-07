Kapalıçarşı’daki kara para vurgunundaki failler adliyeye sevk edildi | Video
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama soruşturmasında yakalanan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Milyarlarca liralık vurgunda yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araca el konulan soruşturmanın kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen'i yakalama çalışmaları sürüyor.
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