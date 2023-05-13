Kapıkule yolunda kaza: 6 yaralı | Video 13.05.2023 | 15:50 EDİRNE'nin Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolunda Kemal Köy mevkiinde hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yarılılar tedavileri için hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı, Kemalköy mevkiinde meydana geldi. Özge Özgün yönetimindeki, hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen araç hurdaya döndü. Kazada yaralanan sürücü Özge Özgün, Mükerrem Kuzucu, Makbule Özgün, Perihan Ceylan ile 2 yaşındaki Efrin Özgü ve 7 yaşındaki Ecrin Özgün yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavileri için Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araçtakilerin Eskikadın köyündeki bir mevlide katılacakları öğrenildi. Yarlıların duralarının iyi olduğu öğreildi.