Video Yaşam Karaman’da kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü | Video
Karaman’da kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü | Video

Karaman’da kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü | Video

25.01.2025 | 13:52

Karaman’da kaldırımda beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay, Hacıcelal Mahallesi 673 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ali Kepir, kaldırım üzerinde beklediği esnada yanına gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden Kepir, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kepir, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra kaçan kimliği belirsiz saldırganın İ.C. (20) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu İ.C.'nin merkeze bağlı Morcalı köyüne kaçtığını belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla cinayet zanlısını olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen cinayet zanlısı İ.C.'nin husumetlisine benzettiği için Ali Kepir'i yanlışlıkla vurduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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