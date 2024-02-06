Karayolunda ilerleyen keçi sürüsü ilginç görüntü oluşturdu | Video
Erzincan’da araçların seyrettiği karayolunda ilerleyen keçi sürüsü ilginç görüntü oluşturdu.
Araç sürücüleri durarak keçi sürüsünün ardından yola devam etti.
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