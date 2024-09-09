Karı-koca kavgası faciayla sonuçlandı: Biri evi yaktı, diğeri arabayı parçaladı | Video
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde karı-koca arasında çıkan kavga faciayla bitti. Kavganın ardından Z.Ö. isimli kadın, emanet aldıkları otomobilin camlarını balta ile parçalarken eşi M.Ö. ise evi yaktı.
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