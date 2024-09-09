Video Yaşam Karı-koca kavgası faciayla sonuçlandı: Biri evi yaktı, diğeri arabayı parçaladı | Video
Karı-koca kavgası faciayla sonuçlandı: Biri evi yaktı, diğeri arabayı parçaladı | Video

Karı-koca kavgası faciayla sonuçlandı: Biri evi yaktı, diğeri arabayı parçaladı | Video

09.09.2024 | 14:49

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde karı-koca arasında çıkan kavga faciayla bitti. Kavganın ardından Z.Ö. isimli kadın, emanet aldıkları otomobilin camlarını balta ile parçalarken eşi M.Ö. ise evi yaktı.

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Akıllara durgunluk veren olay, dün Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Martı Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. ile karısı Z.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Öfkeli kadın eline aldığı balta ile emanet aldıkları öğrenilen 54 EL 226 plakalı Tofaş marka araca saldırdı. Bunun üzerine koca M.Ö. ise iki katlı evlerini ateşe verdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Z.Ö.'yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.
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