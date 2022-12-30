Video Yaşam Kars buz kesti: Termometreler eksi 15’i gösterdi | Video
Kars buz kesti: Termometreler eksi 15’i gösterdi | Video

Kars buz kesti: Termometreler eksi 15’i gösterdi | Video

30.12.2022 | 10:18

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Kars buz kesti, hava sıcaklığının eksi 15’i gördüğü kentte, her taraf dondu. Bir ayakkabı boyacısı ise soğuk havada boya yaparak kazandığı parayla buğday alarak kuşları doyurdu.

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Soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. hava sıcaklığının 15 dereceye düştüğü Kars'ta Kars Çayı buz tuttu, araçların camları buz tuttu. Kars'ta havalarının soğuduğunu ifade eden vatandaşlar, "Çok soğuk, dere dondu, hava baya soğuk, hava sıcaklığı eksi 10-11 derece var" dedi.

"BOYACILIKTAN KAZANDIĞI PARAYLA KUŞLARI DOYURUYOR"
Öte yandan soğuk havadan etkilenen ve yem bulmakta güçlük çeken kuşları boyacılık yapan bir kişi doyuruyor. Kazımpaşa Caddesi'nde boyacılık yaparak geçimini sağlayan Uğur Tatar, her sabah aldığı buğdayı kuşlara veriyor.

Kuşların karnını doyurduğunu ifade eden Uğur Tatar, "Kazandığımız paralarla ben bu hayvanlara acıyorum. Bende her zaman arpa alıyorum. Aç kalmasın diye her sabah yem dökerek kuşların karnını doyuruyorum" diye konuştu.

Kars'ta soğuk havanın önümüzdeki günlerde daha da etkili olması bekleniyor. Soğuktan buz tutan Kars Çayı'nda buzdan küçük adacıklar oluştu. Kente gece hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, sabah saatlerinde araç termometreleri eksi 15'i gösterdi.

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