Kars eksi 22’yi gördü, her taraf buz tuttu | Video

Kars eksi 22’yi gördü, soğuk havanın etkili olduğu ilde adeta her yer buz tuttu. Vatandaşlar ise “baharın gelmesini beklerken, kışın en soğuk günlerinden birisini yaşıyoruz” diyerek havanın ne kadar soğuk olduğuna dikkat çekti.