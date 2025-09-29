Kars'ta 5. sınıf öğrencisinin Kafkas dansı sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı | Video 29.09.2025 | 09:44 Kars'ta 5. sınıf öğrencisinin oynadığı Kafkas dansı bir anda sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde 5. sınıf öğrencisi Hamza Tan, okuldaki bir etkinlikte çalan Ayna'nın "Gurbette yalnız kaldım be ceylan" parçasına eşlik ederek Kafkas oyunu oynadı. Tan, Kafkas dansı yaparken, arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Hamza Tan'ın Kafkas dansı daha sonra arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Hamza Tan'ın Şehit Şeref Demir İlk ve Ortaokulu'nda bulunan Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı'nın önünde oynadığı tek oyun ile izlenme rekorları kırarken, o anlar çok sayıda sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Tan'ın Kafkas dansı gösterisine arkadaşları ise alkışlarla eşlik etti. Bir anda binlerce kişi tarafından izlenen Kafkas gösterisi sosyal medyada viral oldu.