Video Yaşam Kars'ta 5. sınıf öğrencisinin Kafkas dansı sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı | Video
Kars'ta 5. sınıf öğrencisinin Kafkas dansı sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı | Video

Kars'ta 5. sınıf öğrencisinin Kafkas dansı sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı | Video

29.09.2025 | 09:44

Kars'ta 5. sınıf öğrencisinin oynadığı Kafkas dansı bir anda sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde 5. sınıf öğrencisi Hamza Tan, okuldaki bir etkinlikte çalan Ayna'nın "Gurbette yalnız kaldım be ceylan" parçasına eşlik ederek Kafkas oyunu oynadı. Tan, Kafkas dansı yaparken, arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Hamza Tan'ın Kafkas dansı daha sonra arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Hamza Tan'ın Şehit Şeref Demir İlk ve Ortaokulu'nda bulunan Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı'nın önünde oynadığı tek oyun ile izlenme rekorları kırarken, o anlar çok sayıda sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Tan'ın Kafkas dansı gösterisine arkadaşları ise alkışlarla eşlik etti. Bir anda binlerce kişi tarafından izlenen Kafkas gösterisi sosyal medyada viral oldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de trafikte taşlı saldırı kamerada | Video 00:21
Arnavutköy’de trafikte taşlı saldırı kamerada | Video 29.09.2025 | 09:44
Kars’ta 5. sınıf öğrencisinin Kafkas dansı sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı | Video 01:09
Kars'ta 5. sınıf öğrencisinin Kafkas dansı sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı | Video 29.09.2025 | 09:44
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza | Video 01:50
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza | Video 29.09.2025 | 09:25
Manisa’da feci kazada otomobil ikiye bölündü: 5 ölü, 6 yaralı | Video 06:02
Manisa'da feci kazada otomobil ikiye bölündü: 5 ölü, 6 yaralı | Video 29.09.2025 | 08:59
537 kişiyi, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi | Video 00:52
537 kişiyi, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi | Video 29.09.2025 | 08:59
Uzun namlulu silahla oto galeriyi taradılar | Video 01:42
Uzun namlulu silahla oto galeriyi taradılar | Video 29.09.2025 | 08:59
Ankara’da pazarda 1 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu kavga kamerada | Video 00:53
Ankara'da pazarda 1 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu kavga kamerada | Video 29.09.2025 | 08:59
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 05:36
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 28.09.2025 | 23:18
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 03:28
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 28.09.2025 | 23:12
Velayet kavgasında kadınlardan sopalı saldırı | Video 03:03
Velayet kavgasında kadınlardan sopalı saldırı | Video 28.09.2025 | 14:59
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası tarafından silahla vuruldu yerde tekmelendi | Video 06:46
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası tarafından silahla vuruldu yerde tekmelendi | Video 28.09.2025 | 14:22
Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın | Video 06:10
Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın | Video 28.09.2025 | 14:20
Kendisini bekleyen araca koşarken otomobil çaptı | Video 01:54
Kendisini bekleyen araca koşarken otomobil çaptı | Video 28.09.2025 | 14:19
Tekirdağ’da tilki ile sohbet görenleri güldürdü | Video 04:54
Tekirdağ'da tilki ile sohbet görenleri güldürdü | Video 28.09.2025 | 14:19
Böyle dolandırıcılık görülmedi: 170 bin liralık ürünü şubeden alıp gittiler | Video 06:31
Böyle dolandırıcılık görülmedi: 170 bin liralık ürünü şubeden alıp gittiler | Video 28.09.2025 | 14:19
Kütahya Simav’da 5.4 büyüklüğünde deprem | Video 03:07
Kütahya Simav’da 5.4 büyüklüğünde deprem | Video 28.09.2025 | 14:19
SON DAKİKA | Kütahya Simav’da 5,4’lik deprem! Artçı depremler ne anlama geliyor? 11:03
SON DAKİKA | Kütahya Simav’da 5,4’lik deprem! Artçı depremler ne anlama geliyor? 28.09.2025 | 13:50
SON DAKİKA | Kütahya Simav’da 5,4’lük deprem! 07:28
SON DAKİKA | Kütahya Simav'da 5,4'lük deprem! 28.09.2025 | 13:24
Fiyatı 10 bin doları bulabiliyor, tespih sevdalıları borsasında buluşuyor | Video 06:28
Fiyatı 10 bin doları bulabiliyor, tespih sevdalıları borsasında buluşuyor | Video 28.09.2025 | 12:39
73 yaşında oto hırsızlığından tutuklandı; polisin yardımıyla merdivenden indi | Video 02:17
73 yaşında oto hırsızlığından tutuklandı; polisin yardımıyla merdivenden indi | Video 28.09.2025 | 11:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY