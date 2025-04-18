Kartal'da emniyet şeridine yanaşan otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ağır yaralı | Video
Kartal'da TEM bağlantı yolunda, sürücüsünün telefondan konum bilgisi almak için emniyet şeridine yanaştırdığı otomobil ile emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklet çarpıştı. Yere savrularak ağır yaralanan motosikletli ağır yaralandı.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü Selçuk Sarıçayır, "Biz şeridimizden gidiyorduk arıza şeridine çekip konum isteyecektik. O esnada yanaşmaya çalışırken motosiklet süratli şekilde vurdu. Allah yardımcısı olsun. İnşallah Rabbim şifalar verir. Sıkıntılı bir kaza oldu. Askerimiz vardı yemin törenine gelmiştik. Arıza şeridinde durup konum alacaktık. Şeride girmek için yavaşladık. Motosikleti fark edemedik biraz süratliydi galiba" dedi.
Kazaya tanık olan sürücü Salih Can, "Kaza yapan araç benim tam önümdeydi. Motorcu emniyet şeridine girdi. Araç da bu sapağa döneceği zaman bu motorcu kontrolünü kaybedip yandan araca çarptı. Motorcuya burada 10-15 dakika kalp masajı yaptılar" dedi.
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