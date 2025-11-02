Video Yaşam Kartal'da tahliye edilen bina önünde ekiplerin bekleyişi sürüyor | Video
02.11.2025 | 09:47

Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan ve tahliye edilen bina önünde polisin bekleyişi sürüyor.

Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak üzerinde bulunan bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Durumu fark eden bina sakinlerinin yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine polis AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı ekipler tarafından tahliye edilerek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Polisin herhangi bir duruma karşı bina önünde bekleyişi sürüyor.
