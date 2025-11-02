Kartal'da tahliye edilen bina önünde ekiplerin bekleyişi sürüyor | Video 02.11.2025 | 09:47 Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan ve tahliye edilen bina önünde polisin bekleyişi sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak üzerinde bulunan bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Durumu fark eden bina sakinlerinin yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine polis AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı ekipler tarafından tahliye edilerek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Polisin herhangi bir duruma karşı bina önünde bekleyişi sürüyor.