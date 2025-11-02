Kartal'da tahliye edilen bina önünde ekiplerin bekleyişi sürüyor | Video
02.11.2025 | 09:47
Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan ve tahliye edilen bina önünde polisin bekleyişi sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:37
Kartal'da tahliye edilen bina önünde ekiplerin bekleyişi sürüyor | Video 02.11.2025 | 09:47
01:26
00:58
Evini yakarak intihar etmeye kalkıştı | Video 02.11.2025 | 09:08
01:03
Üsküdar'da feribottan denize düşen kadın böyle kurtarıldı | Video 01.11.2025 | 16:43
00:43
00:25
Usta oyuncu Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01.11.2025 | 12:50
03:40
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 01.11.2025 | 12:07
00:13
Kocaeli'de feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı | Video 01.11.2025 | 11:46
01:36
Metroda tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 01.11.2025 | 11:05
00:39
31 ildeki FETÖ operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı | Video 01.11.2025 | 10:45
01:39
Adana'daki DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama | Video 01.11.2025 | 10:08
02:56
00:48
‘Hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti | Video 01.11.2025 | 09:35
03:24
5 aracın üzerine devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 01.11.2025 | 09:21
02:04
İETT'de ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.10.2025 | 16:57
01:12
Körfez'deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı | Video 31.10.2025 | 16:05
00:58
01:36
Şanlıurfa’da kaza sonrası kavga kameraya böyle yansıdı | Video 31.10.2025 | 14:47
00:48
Kastamonu’da devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı | Video 31.10.2025 | 13:13
00:32
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video 31.10.2025 | 12:37