Video Yaşam Kartalkaya’da otel yangınında hayatını kaybeden genç kızın babası: "Kızım daha çok gençti" | Video
Kartalkaya’da otel yangınında hayatını kaybeden genç kızın babası:

Kartalkaya’da otel yangınında hayatını kaybeden genç kızın babası: "Kızım daha çok gençti" | Video

22.01.2025 | 12:14

Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciasında hayatını kaybeden Esra Nazik’in yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Otel'de aşçı olarak çalışan Esra Nazik ise yangında yaşamını yitirdi. Cenazesini alan ailesi ve akrabaları Ankara Adli Tıp Kurumu önünde çaresizce bekleyişini sürdürdü. Yapılan otopsi sonucunda ailesi genç kızın cenazesini teslim alarak defin etmek üzere Konya'ya götürdü.

Kızının daha çok genç olduğunu söyleyen baba Süleyman Nazik, kızının yangında yardım için telefonla birilerine ulaşmaya çalıştığına dair bilgisinin olmadığını söyledi.

Esra Nazik'in işe yeni başladığını söyleyen akrabası Lütfü Nazik, üniversitede Gastronomi bölümünden de yeni mezun olduğunu söyledi.
Erhan Yıldız, "Yangından haberdar olunca birkaç yeri 'yanıyoruz, neredesiniz' diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp 'neden yardıma gelmiyorsunuz' diye sordu. İşe başlayalı bir ay oldu"
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