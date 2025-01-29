Kartalkaya'daki otel faciasında gözaltı sayısı 28 oldu! Kat görevlisi de gözaltına alındı | Video
Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi Gazelle Otel'in kat görevlisi de gözaltına alındı. Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 28 oldu.
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