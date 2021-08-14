Video Yaşam Kastamonu Bozkurt'ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı...

Kastamonu Bozkurt'ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı...

Kastamonu Bozkurt'ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı...
14.08.2021 | 12:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayan şahıs kamerada 01:21
Bursa'da eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayan şahıs kamerada 14.08.2021 | 13:48
Mavi Bereli Mehmetçikler Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi bölgesinde de halkının yanında 01:39
Mavi Bereli Mehmetçikler Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinde de halkının yanında 14.08.2021 | 13:42
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki selin ilk anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı 02:35
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin ilk anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı 14.08.2021 | 12:25
Kastamonu Bozkurt’ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı... 09:29
Kastamonu Bozkurt'ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı... 14.08.2021 | 12:00
SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi’de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:20
SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.08.2021 | 11:51
İstanbul Sultangazi’de 10 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza kamerada 04:43
İstanbul Sultangazi'de 10 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza kamerada 14.08.2021 | 11:51
Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un çılgın dans figürleri sosyal medyada olay oldu 00:59
Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un çılgın dans figürleri sosyal medyada olay oldu 14.08.2021 | 11:21
Seren Serengil’in yeni zayıf görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Seren Serengil’den flaş Instagram paylaşımı 00:30
Seren Serengil'in yeni zayıf görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Seren Serengil'den flaş Instagram paylaşımı 14.08.2021 | 11:06
Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt’tan kan donduran yeni görüntüler... 00:46
Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt'tan kan donduran yeni görüntüler... 14.08.2021 | 10:53
Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu 00:57
Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu 14.08.2021 | 10:35
İstanbul Taksim’deki sıradışı gelin damat çekimini vatandaşlar ilgiyle izledi 02:02
İstanbul Taksim'deki sıradışı gelin damat çekimini vatandaşlar ilgiyle izledi 14.08.2021 | 10:16
İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme! Skandal görüntüler kamerada... 03:17
İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme! Skandal görüntüler kamerada... 14.08.2021 | 10:16
İstanbul’da yabancı uyruklu kadınlara dehşet saçan baba ve oğul kamerada 05:58
İstanbul'da yabancı uyruklu kadınlara dehşet saçan baba ve oğul kamerada 14.08.2021 | 09:58
Onur Alp Eker’in yürekleri burkan yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kurbanlığın peşinden gittikten sonra cesedi bulunmuştu! 01:10
Onur Alp Eker'in yürekleri burkan yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kurbanlığın peşinden gittikten sonra cesedi bulunmuştu! 14.08.2021 | 09:46
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 01:46
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 14.08.2021 | 09:21
Sinop Ayancık’ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN 03:26
Sinop Ayancık'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN 14.08.2021 | 09:16
Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! Ölü sayısı 40’a yükseldi CANLI YAYIN 07:18
Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! Ölü sayısı 40'a yükseldi CANLI YAYIN 14.08.2021 | 09:08
Denizli’de canlı yayın yapan cinayet zanlısı olayında son dakika! 02:09
Denizli'de canlı yayın yapan cinayet zanlısı olayında son dakika! 14.08.2021 | 09:00
Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı | Video 00:50
Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı | Video 13.08.2021 | 18:44
Antalya’da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu | Video 07:01
Antalya’da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu | Video 13.08.2021 | 18:51

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde, evinde 3 çocuğu ile mahsur kalan Elif Yüksel, sele kapılarak öldü zannedildi. Annesinden ayrı kalan Yüksel'in 1 yaşındaki bebeği Osman'ı ekiplerle birlikte kurtaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da üşümesin diye üzerindeki monta sardı. 'Kıyameti yaşadık' diyen anne ise o dehşet anlarını anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kastamonu'da çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele sebep oldu. Selin etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda araç ise sele kapıldı. 34 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesi büyük yıkıma uğradı. Sel bölgelerinde arama ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçlerinin canla başla mücadelesi sürüyor.
Sel felaketine, Bozkurt ilçesindeki evinde 3 çocuğu ile yemek yerken yakalanan Elif Yüksel ise 1 gün mahsur kaldı. Dalgıç polisler ve İHH ekipleri tarafından ilk olarak 2 buçuk yaşındaki kızı ile birlikte helikopterle evin çatısından kurtarılan Yüksel, güvenli bölgeye alındı. Ardından ise Yüksel'in 11 yaşındaki oğlu ile 1 yaşındaki bebeği Osman Metin kurtarıldı. Annesinden ayrı kalan 2 çocuğa da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şefkat gösterdi. Osman Metin'in üşüdüğünü fark eden Bakan Soylu, çıkardığı montuna çocuğu sararak ısıtmaya çalıştı. Tüm ihtiyaçlarını giderilen çocuklar, KYK yurduna alındı.


"Sel sırasında çocuklarımla yemek yiyordum"
Öldü zannedilen Yüksel ise o anları anlattı. Yüksel, "Sel sırasında evimdeydim, alışverişten gelmiştim ve çocuklarımla yemek yiyordum. Dışarıda komşularımın bağrışını duyunca balkona çıktım. 'Ne oldu? Herkes kaçıyor' dedim. Mahşer yeri gibiydi. Herkes bir yerlere kaçıyordu. 'Sel geliyor' dediler ama gerçekten ciddiye almadım. Yine de herkes kaçıştığı için eşimi aradım sanayide çalışıyordu. Kaçmasını söyledim. 'İmam hatip okulunun en üst katına çık' çık dedim. O da aracına binip petrol istasyonuna kaçmış. Ona 'evdeyiz' dedim 'ustam gelmedi, onu almaya gidiyorum' dedi. Zaten o sırada hat gitti. Ona ulaşamadım, daha sonra annemleri aradım ve Bozkurt'a gelmemelerini söyledim. Arama yapamadığımız için sosyal medyamdan canlı yayın açtım" dedi.


"Yaşlı amcayı çarşafla kurtardım"
Evde mahsur kaldıkları sürede, sokakta kütüğe tutunup durmaya çalışan yaşlı adamı da kurtardıklarını anlatan Yüksel, "Çarşafları tek tek sıkıca bağlayarak aşağıya attım. O amcayı da kurtardık. Alt komşumun camına çıktı, eşimin kıyafetlerinden verdim. O, 'beni kurtardın, Allah razı olsun' diyordu ama o olmasaydı binada tek başıma kafayı yerdim" diye konuştu.


"Oğluma Süleyman Soylu'yu gösterdim"
Evin içinde odadan odaya, balkondan balkona koştuğunu kaydeden Elif Yüksel, şöyle konuştu:
"Dalgıç polisler geldi. 'Çatıya çıkın' dediler ama 'çıkamam, bebeklerim var' dedim. O zaman olduğumuz yerde kalmamızı söyledi. 'Alt katın yan dairesine geçin' dediler, gittik. Oğluma o sırada Süleyman Soylu'yu gösterdim. 'Korkma' dedim. Öyle bir şey ki, ağlayamıyorsunuz yanınızda 3 çocuk var. Tam ağlayacağım ağlayamadık, resmen kıyameti yaşadık. Oğluma Süleyman Soylu'yu gösterdim ve 'Bak bakan gelmiş, belediye başkanımız burada. Oğlum buradalar, kurtaracaklar bizi' dedim. 11 yaşındaki oğlum da bana, 'anne, ölecek miyiz?' dedi. 'oğlum baban yok, sen bana burada destekçisin. İleride torunlarına anlatacak hikayen olacak, kaç çocuk helikoptere binip çatıdan alınır, sakın korkma' diyerek onu sakinleştirdim"


"Helikopter beni ve kızımı aldı"
Hep birlikte çatıya çıktıklarını kaydeden Yüksel, şu ifadeleri kullandı:
"Helikopter geldi sadece 2 buçuk yaşındaki kızım ve beni aldı. 'Sakin olun, güvenli bölgeye alacağız' dediler. 'Çocuklarım kaldı' dedim, 'korkmayın, onları kurtaracağız' dediler. 4,5 kişi kaldı yanlarında. Beni Abana'ya aldılar, kızımla orada bekledim. Daha sonra eşimle birlikte kaymakamlığa gittik ve oradakiler çocuklarımın KYK yurduna yerleştirildiğini söyledi. Allah herkesten razı olsun. Bir tane gönüllü abla karnını doyurmuş paşamın, uyutmuş, giydirmişler sakinleştirmişler. Getirdiler yanıma, sonra buraya yerleştik"


"Süleyman Soylu montunu açmış ve oğlumu içine almış"
Oğlunu, Süleyman Soylu'nun kucağına görünce çok mutlu olduğunu vurgulayan Yüksel, "Videoları aradım ama bulamadım. İster istemez çocuğumun kurtarılma anını merak ettim. Daha sonra gördüm ve çok mutlu oldum. Oğlumun ayakları çıplaktı, o an elime şort geçtiği için onu giydirmiştim. Üstünde de mont vardı. Çatıda da çok üşümüştü zaten. Süleyman Soylu montunu açmış ve oğlumu içine almış. Daha sonra ekiplere vermiş Hiç ağlamamış, çok mutlu görünüyordu" diye konuştu.


"Öldü sanıldım"
Elif Yüksel, herkesin kendisini öldü diye bildiğini belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:
"Sanırım benim oradaki komşum sele kapılmış. Kadını ve benim oğlumu tek başına görünce beni öldü zannedilip haber yapılmış. Telefonum açılınca yakınlarım beni arayıp, 'seni öldü zannetmiştik çok ağladık' dediler. Annem de ulaşamamıştı bana. Bu haberi ilk onlar görse çok kötü olurlardı. Kızgın değilim kimseye, çünkü ben cehennemin içinden çıktım. Çok sevdiklerimiz öldü. Merhabalaştığımız insanlar gitti. Cehennemi yaşadık, 'herhalde kıyamet kopuyor' diye düşündüm"

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA