Video Yaşam Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt'tan kan donduran yeni görüntüler...

Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt'tan kan donduran yeni görüntüler...

Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt'tan kan donduran yeni görüntüler...
14.08.2021 | 10:53

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Son Dakika Haberleri... Kastamonu Bozkurt'ta sürüklenen aracın içindeki dehşet anları kamerada!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felakatinde sel sularında sürüklenen aracın içinde yaşanan dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı! İşte sel sularında sürüklenen aracın içinde yaşanan korku dolu anlar...

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