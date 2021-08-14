Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt'tan kan donduran yeni görüntüler...
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Son Dakika Haberleri... Kastamonu Bozkurt'ta sürüklenen aracın içindeki dehşet anları kamerada!
Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felakatinde sel sularında sürüklenen aracın içinde yaşanan dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı! İşte sel sularında sürüklenen aracın içinde yaşanan korku dolu anlar...
Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! Ölü sayısı 40'a yükseldi CANLI YAYIN