Kastamonu'da 6 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası böyle görüntülendi | Video 26.01.2024 | 09:35 Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 33 kişinin yaralandığı otobüs kazası dron ile havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan Türkay firmasına ait yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle tarlaya uçarak yan yattı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.6 kişinin kaybettiği otobüs ise dron ile havadan görüntülendi.