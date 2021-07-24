Video Yaşam Kastamonu'da feci kaza... Minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler

Kastamonu'da feci kaza... Minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler

Kastamonu'da feci kaza... Minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler
24.07.2021 | 10:51

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Son dakika haberleri... Kastamonu’da sarımsak tarlasında çalışacak işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 8 işçide yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinden Taşköprü ilçesine sarımsak tarlasında çalışacak işçileri taşıyan Fatih Atlı idaresindeki 37 SD 201 plakalı minibüs, Hanönü-Taşköprü karayolunun 20. kilometresinde Kornapa Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada işçilerden Sevim Kıyak (55) hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Fatih Atlı ile minibüste bulunan işçilerden Kadriye Şimşek, Gülay Acar, Hediye Yılmaz, Meliha Demir, Nazan Demir, Kerziban Türkmen ve Fadime Demir yaralandı.


Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansa Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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