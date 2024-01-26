Video Yaşam Kastamonu’da otobüs devrildi: 6 ölü, 33 yaralı | Video
Kastamonu’da otobüs devrildi: 6 ölü, 33 yaralı | Video

Kastamonu’da otobüs devrildi: 6 ölü, 33 yaralı | Video

26.01.2024 | 08:45

Kastamonu’daki kazada otobüsünün devrilmesi neticesinde 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

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Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle tarlaya uçarak yan yattı Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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