Kastamonu’da otobüs devrildi: 6 ölü, 33 yaralı | Video

Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle tarlaya uçarak yan yattı Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.