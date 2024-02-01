Video Yaşam Kayıp plaka ihbarına gelen polis bagaj üzerinde ceset süsü verilmiş cisimle karşılaştı | Video
Kayıp plaka ihbarına gelen polis bagaj üzerinde ceset süsü verilmiş cisimle karşılaştı | Video

Kayıp plaka ihbarına gelen polis bagaj üzerinde ceset süsü verilmiş cisimle karşılaştı | Video

01.02.2024 | 14:54

Bir grup genç sosyal medya içeriği üretmek amacıyla polise yaptıkları ceset şakası şaşkına çevirdi. Bir aracın bagajına ceset görünümlü cisim koyan gençler, polise kayıp plaka ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri bir aracın bagaj kaputunun üzerinde ketçap dökülmüş ceset görünümlü cisimle karşılaştı.

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Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşanan olayla ilgili edinilen bilgilere göre, ilçenin Boztepe mahallesi bir akaryakıt istasyonunda kayıp plaka anonsu gelmesi üzerine 8475 kod nolu ekip bahse yere intikal etti. Kayıp plaka ihbarına konu aracın akaryakıt istasyonundan ayrılmış olduğu ve çevrede aracın olmadığı gören polis ekipleri olay yerinden ayrılmak üzereyken, yol kenarında park halinde 61 HA 318 plakalı BMW marka aracının bagaj kapağının üzerinde ceset görünümlü bir cismin olduğunu fark etti. Yapılan incelemede beyaz poşete sarılı ve üzerinde ketçap sıkılmış vaziyette ceset süsü verilmiş olduğu görüldü. Polis ekipleri tarafından paket açıldığında ise içerisinde montların oldu anlaşıldı.

Plaka sorgulaması yapılan aracın Birol Aydın üzerine kayıtlı olduğu ve herhangi bir olumsuz durumunun olmadığı tespit edilmesinin ardından olayın şaka organizasyonu olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından poşet boşaltılırken, şakacı gençler ise uyarılarak gönderildi. Daha sonra ise bu videonun sosyal medya hesaplarından yayınlandığı görüldü.

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