Video Yaşam Kayseri polisinden uyuşturucuya geçit yok: 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Kayseri polisinden uyuşturucuya geçit yok: 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

Kayseri polisinden uyuşturucuya geçit yok: 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

06.08.2024 | 08:38

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında durdurulan kamyonetten 16,11 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, sürücü hakkında ise ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında durumundan şüphelenilen kamyonet durduruldu. Ekipler tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan aramalarda; 4 parça halinde 16,11 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet polis yeleği ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde testi pozitif çıkan araç sürücü H.K. (36) hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem başlatıldı.

Öte yandan sürücü H.K.'ye 'uyuşturucu madde alarak araç kullanmak' suçundan da 33 bin 240 TL idari para cezası yazıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa jandarmadan operasyon | Video 00:27
Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa jandarmadan operasyon | Video 06.08.2024 | 09:27
Düzce’de elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1’i öldü! O anlar kamerada... 00:13
Düzce'de elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü! O anlar kamerada... 06.08.2024 | 09:27
Hatay’da traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:28
Hatay'da traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 06.08.2024 | 09:00
Bariyerlere çarptığı otomobilinin parçalarını toplarken ikinci kazada öldü 01:16
Bariyerlere çarptığı otomobilinin parçalarını toplarken ikinci kazada öldü 06.08.2024 | 09:25
Kayseri polisinden uyuşturucuya geçit yok: 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:35
Kayseri polisinden uyuşturucuya geçit yok: 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 06.08.2024 | 08:38
TEM Otoyolu’nda 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 01:32
TEM Otoyolu’nda 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 06.08.2024 | 08:37
Antalya’da şarja takılı robot süpürge bomba gibi böyle patladı 06:12
Antalya'da şarja takılı robot süpürge bomba gibi böyle patladı 05.08.2024 | 14:42
Uyuşturucuları pencereden attı! Böyle yakaladılar 00:50
Uyuşturucuları pencereden attı! Böyle yakaladılar 05.08.2024 | 13:05
Bursa’da dakikalarca drift attı, vatandaş çileden çıktı 00:20
Bursa'da dakikalarca drift attı, vatandaş çileden çıktı 05.08.2024 | 11:24
’Ne kadar oldu Nişantaşı kızı olalı?’ Yeni dizi Karadut atv’de... 01:04
'Ne kadar oldu Nişantaşı kızı olalı?' Yeni dizi Karadut atv'de... 05.08.2024 | 11:04
Gurbetçinin çikolata paketlerinden uyuşturucu çıktı 03:45
Gurbetçinin çikolata paketlerinden uyuşturucu çıktı 05.08.2024 | 10:23
Sinop’ta kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:43
Sinop'ta kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 05.08.2024 | 09:16
Emet’te düğün gecesi trafik kazası: Gelin ve damat hayatını kaybetti 00:30
Emet'te düğün gecesi trafik kazası: Gelin ve damat hayatını kaybetti 05.08.2024 | 08:41
’Siberağ-4’ operasyonlarında 86 şüpheli yakalandı 01:03
'Siberağ-4' operasyonlarında 86 şüpheli yakalandı 05.08.2024 | 08:41
Üsküdar’da denize düşen genç kadın için arama çalışması başlatıldı 01:45
Üsküdar'da denize düşen genç kadın için arama çalışması başlatıldı 05.08.2024 | 08:41
Manisa’da orman yangını 00:27
Manisa'da orman yangını 04.08.2024 | 17:00
Beyoğlu’nda büfeye silahlı saldırı kamerada: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar 03:28
Beyoğlu’nda büfeye silahlı saldırı kamerada: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar 04.08.2024 | 16:55
Adana’da düşen helikopter enkazını çıkarma çalışmaları sürüyor 04:34
Adana’da düşen helikopter enkazını çıkarma çalışmaları sürüyor 04.08.2024 | 16:05
Erzincan’da otobüs kazası: 1 ölü, 41 yaralı 01:10
Erzincan’da otobüs kazası: 1 ölü, 41 yaralı 04.08.2024 | 13:30
Uyuşturucu satıcısının gizli düzeneği böyle ortaya çıktı 01:14
Uyuşturucu satıcısının gizli düzeneği böyle ortaya çıktı 04.08.2024 | 13:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA