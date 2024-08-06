Kayseri polisinden uyuşturucuya geçit yok: 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında durdurulan kamyonetten 16,11 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, sürücü hakkında ise ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem başlatıldı.
Öte yandan sürücü H.K.'ye 'uyuşturucu madde alarak araç kullanmak' suçundan da 33 bin 240 TL idari para cezası yazıldı.
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