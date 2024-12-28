Kayseri'de 1 ton 135 kilo kaçak tütün yakalandı | Video
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda takip edilen bir kamyonette 1 ton 135 kilo kaçak tütün ile 3 milyon 580 bin adet makaron ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
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