Kayseri'de dehşet anları kamerada: Fırın içerisindeki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişinin hayatını kaybettiği cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
CİNAYET ANI KAMERADA
Öte yandan, fırının içerisinde yaşanan çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Osman T.'nin elindeki iki tabancayla fırına gelip L.T.'ye ateş açtığı, ardından da L.T.'nin belindeki silah ile Osman T.'yi kurşun yağmuruna tuttuğu görüldü. Öte yandan, olay anında fırında bulunan bir kadının da çocuğunu kurşunlardan korumak için çaba sarf ettiği anlarda kameraya yansıdı.
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