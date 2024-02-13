Kayseri'de feci kaza: Kazaya karışan araç hurdaya döndü, 3 kişi yaralandı | Video
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralanan bir kişi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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