Kayseri'de feci kaza: Kazaya karışan araç hurdaya döndü, 3 kişi yaralandı | Video 13.02.2024 | 16:47 Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralanan bir kişi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Erkilet Bulvarı üzerinde 38 HT 173 otomobil ile 06 BLE 927 Ford marka otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Sürücü sıkıştığı yerden çıkartılırken, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.