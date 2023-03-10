Kayseri'deki deprem kamerada: Raflardaki ürünler yere saçıldı! İşte o anlar | Video
Kayseri'de meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem bir marketin güvenlik kamerasına yansırken, raflardaki ürünler yere saçıldı.
DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, meydana gelen deprem, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.
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