Video Yaşam Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü, "Çirkin çıkmışım" dedi | Video
Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü,

Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü, "Çirkin çıkmışım" dedi | Video

26.11.2025 | 08:50

Karaman’da elektrikli bisiklet sürücüsü yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan bisiklet sürücüsü, alkol ölçme cihazda fotoğrafını görünce ‘çirkin çıkmışım’ dedi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücüye çeşitli maddelerden 27 bin 944 lira para ceza kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ş. (24) kullandığı elektrikli bisikletle yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran E.H.K. idaresindeki 70 DS 040 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobilin arka lastiği patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin tedavisini reddeden R.Ş., daha sonra polis tarafından alkol muayenesinden geçirildi.

"ÇOK ÇİRKİN ÇIKMIŞIM"
Rahat tavırlarıyla dikkat çeken R.Ş. polisin yaptığı alkol muayenesinde 3.79 promil alkollü çıktı. Alkol ölçüm cihazında çekilen fotoğrafını beğenmeyen sürücü polis memuruna, "Çok çirkin çıkmışım ya" dedi. Çeşitli maddelerden 27 bin 944 lira para ceza kesilen R.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, elektrikli bisikleti de çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazada arka lastiği patlayan otomobilin sürücüsü ise "Kaza güm geldi, sonra bum, bum oldu. Yayaya yol vermek için durduk. Arkadan geldi ve bizim araca çarptı sonra çocuğu önümüzde gördük. Lastiği yardı keşke patlasa daha iyiydi" diyerek gazeteciye dert yandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü, Çirkin çıkmışım dedi | Video 02:00
Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü, "Çirkin çıkmışım" dedi | Video 26.11.2025 | 08:50
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli gazeteci, Gazze’deki zulümü anlattı | Video 12:01
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli gazeteci, Gazze’deki zulümü anlattı | Video 26.11.2025 | 08:50
Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video 00:24
Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video 26.11.2025 | 08:49
Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı | Video 00:30
Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı | Video 26.11.2025 | 08:42
19 yaşındaki Adnan Tekgöz, halay çekerken öldürülmüştü! Annesi konuştu: Gözlerinin içine baktım, hiçbir pişmanlığı yoktu | Video 00:43
19 yaşındaki Adnan Tekgöz, halay çekerken öldürülmüştü! Annesi konuştu: "Gözlerinin içine baktım, hiçbir pişmanlığı yoktu" | Video 25.11.2025 | 16:54
Şanlıurfa Adliyesi’nde patlama! Yaralılar var | Video 09:37
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Yaralılar var | Video 25.11.2025 | 16:30
Son Dakika: Şanlıurfa Adliyesi’nde patlama; yaralılar var | Video 01:57
Son Dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama; yaralılar var | Video 25.11.2025 | 15:56
‘Hayalet gönderi’yle uyuşturucu sevkiyatı yapan ’kargo’ şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video 00:36
‘Hayalet gönderi’yle uyuşturucu sevkiyatı yapan 'kargo' şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video 25.11.2025 | 15:24
Takside eski eşini öldürmüştü! Taksiye bindikleri anlar ortaya çıktı | Video 01:08
Takside eski eşini öldürmüştü! Taksiye bindikleri anlar ortaya çıktı | Video 25.11.2025 | 15:17
Takside karısını öldüren katil koca böyle gözaltına alındı | Video 00:34
Takside karısını öldüren katil koca böyle gözaltına alındı | Video 25.11.2025 | 15:13
Baba evinde ağabeyini öldüren kardeşten pes dedirten ifade: Pişman değilim | Video 02:47
Baba evinde ağabeyini öldüren kardeşten "pes" dedirten ifade: "Pişman değilim" | Video 25.11.2025 | 14:34
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 01:04
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:22
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti! Katil zanlısının eve geliş anı kamerada | Video 02:40
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti! Katil zanlısının eve geliş anı kamerada | Video 25.11.2025 | 13:22
İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video 07:42
İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video 25.11.2025 | 13:22
Batman’da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector’a yakalandı | Video 01:17
Batman'da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector'a yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:22
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 01:04
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:21
Avcılar’da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı | Video 00:41
Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı | Video 25.11.2025 | 12:56
Antalya’da acı olay: Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 02:44
Antalya'da acı olay: Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 25.11.2025 | 11:50
Pendik’te zehir tacirine baskın: 71 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:03
Pendik’te zehir tacirine baskın: 71 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 25.11.2025 | 11:48
Mardin’de vahşet! Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları kafalarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 01:46
Mardin'de vahşet! Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları kafalarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 25.11.2025 | 11:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY