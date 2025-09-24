Video Yaşam Kendisini işten çıkaran şefinin üzerine kaynar su dökmüştü! O kadın tutuklandı | Video
24.09.2025 | 16:38

Kocaeli’de bir inşaat şantiyesinde çalışan ve sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. Olay anlarını kayda alan kadın tutuklandı.

İddiaya göre, işten sebepsiz çıkarıldığını öne süren D.A., görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti. Kadının "Neden işten çıkarıldım?" sorusuna şantiye şefi, "İşvereniniz ile görüşün" cevabını verdi. Bunun üzerine öfkelenen kadın, "Ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur?" diyerek yanında getirdiği kaynar suyu şantiye şefinin üzerine döktü.

"Gerekçe, şimdi git gerekçeni göster" sözleriyle odadan ayrılan kadın, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kaynar su dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırılırken, kadın ise polis ekipleri tarafından gözaltınına alındı. Aynı gün içinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
