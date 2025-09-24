Kendisini işten çıkaran şefinin üzerine kaynar su dökmüştü! O kadın tutuklandı | Video
Kocaeli’de bir inşaat şantiyesinde çalışan ve sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. Olay anlarını kayda alan kadın tutuklandı.
"Gerekçe, şimdi git gerekçeni göster" sözleriyle odadan ayrılan kadın, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kaynar su dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırılırken, kadın ise polis ekipleri tarafından gözaltınına alındı. Aynı gün içinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
00:43
Cezaevi firarisinin yakalandığı anlar kamerada | Video 24.09.2025 | 16:36
00:47
Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyadan paylaşan şahıs tutuklandı | Video 24.09.2025 | 16:14
01:26
01:49
Zonguldak'ta motosiklet, trene çarptı! Kaza anı kamerada | Video 24.09.2025 | 16:10
01:09
Niğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltı | Video 24.09.2025 | 15:54
00:41
Malatya'da kereste deposunda korkutan yangın | Video 24.09.2025 | 14:40
01:14
02:22
Fatih'te otopark çıkışı önünü kesip darbettiler: 6 gözaltı | Video 24.09.2025 | 12:03
01:19
00:29
Çanakkale'de yol verme kavgası çıkaran maganda yakalandı | Video 24.09.2025 | 11:22
06:14
00:34
Bursa'da 7 katlı apartmanda korku dolu anlar kamerada: Böyle yandı! | Video 24.09.2025 | 10:49
03:15
Karga ressamın önce fırçasını ve boyasını çaldı sonra çayından içti | Video 24.09.2025 | 10:31
04:09
Depremzede esnaf iş hayaliyle çıktığı yolda 160 bin TL dolandırıldı | Video 24.09.2025 | 10:29
00:31
00:36
Sındırgı'da deprem anı kamerada | Video 24.09.2025 | 10:03
01:45
Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından böyle vurdu | Video 24.09.2025 | 09:26
00:32
Ordudan ihraç edilen FETÖ'cü firari astsubay yakalandı | Video 24.09.2025 | 09:25
00:19
Bursa'da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video 24.09.2025 | 08:25