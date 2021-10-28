Video Yaşam Kendisini polis olarak tanıtıp 2 kişiyi gasp etti | Video
Kendisini polis olarak tanıtıp 2 kişiyi gasp etti | Video

Kendisini polis olarak tanıtıp 2 kişiyi gasp etti | Video

28.10.2021 | 12:49

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Konya’da elinde telsizle kendisini polis olarak tanıtarak 2 kişiyi gasp eden Özgür Özdemir (31) gözaltına alındı.

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Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey Sokakta meydana olayda, şüpheli Özgür Özdemir, elinde telsizle kendisini polis olarak tanıtıp 2 vatandaşın 350 TL'sini gasp etti.

Mağdurların şüphelenip, ihbar etmesi üzerine olay yerine Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Alınan eşkal doğrultusunda bölgede çalışma yapan polis, yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli Özdemir'i yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir adet telsiz, bir adet metal kelepçe, bir adet bıçak ve üç parça halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Özgür Özdemir emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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